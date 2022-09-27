Знову без ліфчика: Аманда Голден у яскравій сукні в рубчик прийшла на роботу

51-річна британська ведуча Аманда Голден без сором'язливості приходить на роботу в сукнях, під які не одягає бюстгальтер. Своєю фігурою ведуча точно пишається.

Аманда працює ведучою на шоу Heart Radio Breakfast в Лондоні і часто потрапляє в об'єктиви папараці, які чекають зазвичай на зірку біля офісу, щоб зробити кілька фотографій.

Аманда Голден / Фото: Instagram Аманди Голден

Іноді Голден сама ділиться кадрами своїх луків із підписниками в Instagram. Наприклад, ведуча одягла зелену в'язану сукню в рубчик від Karen Millen та чорні туфлі-човники та зробила фото у студії. Своїм шанувальникам зірка розповіла, що напередодні на вихідних дуже щільно повечеряла, тож дихати в такій вузькій сукні їй було важко.

І пожартувала, продемонструвавши, який вигляд мала б, якби не втягувала весь час живіт.

Аманда Голден / Фото: Instagram Аманди Голден

Радіоведуча часто одягає вбрання, які підкреслюють її струнку фігуру. І треба віддати належне, адже вона має приголомшливий вигляд.

Аманда Голден / Фото: Instagram Аманди Голден

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