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Знову без ліфчика: фіналістка "Холостяка-12" позувала топлес

Знову без ліфчика: фіналістка "Холостяка-12" позувала топлес

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1485
Час на прочитання
1 хв
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Знову без ліфчика: фіналістка "Холостяка-12" позувала топлес

Олександра Мудра/Instagram

Олександра Мудра любить ділитися з фоловерами гарячими знімками.

Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Мудра потішила підписників в Instagram новою пікантною світлиною авторства фотографині roxsita.

На чорно-білому знімку Саша постала топлес, оголені груди вона прикрила книжкою. Дівчина також похизувалася пласким животом.

Олександра Мудра/Instagram / ©
Олександра Мудра/Instagram

Волосся вона зібрала у хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками.

"На вулиці занадто холодно, я не хочу виходити", - підписала знімок Мудра.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" Марина Голд сходила до ресторану у чорній сукні з сексуальним декольте.

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Дата публікації
Перегляди
1485
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