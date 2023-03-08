Знову без ліфчика: фіналістка "Холостяка-12" позувала топлес

Фіналістка 12-го сезону шоу "Холостяк" Олександра Мудра потішила підписників в Instagram новою пікантною світлиною авторства фотографині roxsita.

На чорно-білому знімку Саша постала топлес, оголені груди вона прикрила книжкою. Дівчина також похизувалася пласким животом.

Олександра Мудра/Instagram

Волосся вона зібрала у хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками.

"На вулиці занадто холодно, я не хочу виходити", - підписала знімок Мудра.

Нагадаємо, інша учасниця "Холостяка-12" Марина Голд сходила до ресторану у чорній сукні з сексуальним декольте.

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