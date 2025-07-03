Знову без макіяжу: 58-річна Памела Андерсон продемонструвала свою природну красу на сторінках глянцю

Памела Андерсон

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58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон стала головною зіркою літнього випуску журналу Harper’s Bazaar. На глянцевій обкладинці вона позувала в білому жакеті і з цікавим кольє на шиї. Вже традиційно акторка була без макіяжу на обличчі.

Памела Андерсон

Нагадаємо, останні декілька років Памела виходить у світ без декоративної косметики на обличчі — вона відмовилася від неї після смерті своєї візажистки Алексіс Фогель, з якою багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019-го через рак грудей. Також Андерсон зізнавалася, що для неї це стало кроком до самоприйняття і звільнення від соціальних стандартів.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Під час фотосесії Андерсон приміряла прості — не гламурні — образи, які підкреслили її природну красу та ніжність.

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Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

В інтерв’ю журналу зірка розповіла про початок своєї кар’єри, свою скромність і справжню красу людини.

«Насправді я дуже сором’язлива людина, якщо ви можете повірити в це, — ділиться вона. — Я була дуже сором’язливою, коли була дитиною, і завжди намагалася знайти способи позбутися цього, бо це було так виснажливо й некомфортно. Я досі іноді це відчуваю».

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

«Ми більшість часу думаємо чужими думками, тому що ми просто завалені ними, і це недобре. Приємно бути в контакті зі своїми власними думками й почуттями, і тоді краса просто виходить звідти. Який ви хочете мати вигляд? Як ви хочете явити себе світу? Приємно надихатися журналами, кіно, музикою та історією, але це лише відправна точка, — стверджує акторка і додає: — Краса — це свобода бути собою».

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон показала фото зі свого городу. Вона переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город та вирощує овочі, зелень і квіти.

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Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

© Associated Press © Associated Press © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images © Associated Press © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Associated Press Памела Андерсон / © Getty Images Памела Андерсон / © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Getty Images