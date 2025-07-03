ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
907
Час на прочитання
2 хв

Знову без макіяжу: 58-річна Памела Андерсон продемонструвала свою природну красу на сторінках глянцю

Відома акторка знялася у новій фотосесії для популярного журналу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Памела Андерсон

Памела Андерсон

58-річна американська акторка й модель Памела Андерсон стала головною зіркою літнього випуску журналу Harper’s Bazaar. На глянцевій обкладинці вона позувала в білому жакеті і з цікавим кольє на шиї. Вже традиційно акторка була без макіяжу на обличчі.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Нагадаємо, останні декілька років Памела виходить у світ без декоративної косметики на обличчі — вона відмовилася від неї після смерті своєї візажистки Алексіс Фогель, з якою багато років працювала. Жінка пішла з життя у квітні 2019-го через рак грудей. Також Андерсон зізнавалася, що для неї це стало кроком до самоприйняття і звільнення від соціальних стандартів.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Під час фотосесії Андерсон приміряла прості — не гламурні — образи, які підкреслили її природну красу та ніжність.

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

В інтерв’ю журналу зірка розповіла про початок своєї кар’єри, свою скромність і справжню красу людини.

«Насправді я дуже сором’язлива людина, якщо ви можете повірити в це, — ділиться вона. — Я була дуже сором’язливою, коли була дитиною, і завжди намагалася знайти способи позбутися цього, бо це було так виснажливо й некомфортно. Я досі іноді це відчуваю».

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

Памела Андерсон

«Ми більшість часу думаємо чужими думками, тому що ми просто завалені ними, і це недобре. Приємно бути в контакті зі своїми власними думками й почуттями, і тоді краса просто виходить звідти. Який ви хочете мати вигляд? Як ви хочете явити себе світу? Приємно надихатися журналами, кіно, музикою та історією, але це лише відправна точка, — стверджує акторка і додає: — Краса — це свобода бути собою».

Раніше, нагадаємо, Памела Андерсон показала фото зі свого городу. Вона переїхала до рідного дому своєї бабусі в невеликому містечку Лейдісміт, Канада, з власною ділянкою землі, на якій вона розбила екологічний город та вирощує овочі, зелень і квіти.

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон / © Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_3 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_2 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_2 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон_1 / © Getty Images

© Getty Images

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
907
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie