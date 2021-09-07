Знову без одягу: вагітна Ешлі Грем поділилася пікантним знімком

33-річна модель plus size, яка зараз чекає на другу дитину, показала шанувальникам, як підріс її живіт за останній місяць.

Ешлі Грем опублікувала в Instagram серію фотографій, на яких зображена в одному і тому ж образі: чорному кроптопі і штанах, а її великий живіт сяє. Напевно, Ешлі намазала його спеціальною олією від розтяжок.

"Серія мого добре змащеного живота", — так підписала фото модель.

(гортайте фото праворуч)

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Зірка вже вдома, нагадаємо, з відпустки з родиною вона вже повернулася. А якщо ви раптом пропустили її знімки в купальниках і не бачили, як Грем проводила час на морі, дивіться тут.

Ще Ешлі поділилася черговим знімком, де зображена повністю оголеною. Модель не приховує своє тіло, любить показувати всі його недосконалості публіці, і закликає жінок любити себе такими, якими вас створила природа.

"О, вона знову гола", — жартівливо підписала фото модель.

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Ешлі Грем під час другої вагітності (29 фото)

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