Знову біля плити: Вікторія Бекхем показала, як її чоловік Девід готує пастуший пиріг

Велика родина Бекхемів зібралася за недільною вечерею.
Дизайнер та екссолістка поп-групи Spice Girls – 49-річна Вікторія Бекхем – показала у своєму Instagram, як її чоловік – ексфутболіст Девід – готує традиційну англійську страву для сімейної вечері.
Спортсмен вирішив приготувати пастуший пиріг – картопляну запіканку з фаршем.
"Нова бізнес-ідея", — жартівливо написала Віккі на одній із фото, мабуть, маючи на увазі, що Девіду вже настав час відкривати свій ресторан, адже він, як виявилося, любить готувати і часто це робить.
Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхему вже показувала, як чоловік готує вечерю. Тоді він запікав овочі з м'ясом.
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