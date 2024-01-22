Знову біля плити: Вікторія Бекхем показала, як її чоловік Девід готує пастуший пиріг

Дизайнер та екссолістка поп-групи Spice Girls – 49-річна Вікторія Бекхем – показала у своєму Instagram, як її чоловік – ексфутболіст Девід – готує традиційну англійську страву для сімейної вечері.

Сім'я Бекхемів / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Спортсмен вирішив приготувати пастуший пиріг – картопляну запіканку з фаршем.

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Нова бізнес-ідея", — жартівливо написала Віккі на одній із фото, мабуть, маючи на увазі, що Девіду вже настав час відкривати свій ресторан, адже він, як виявилося, любить готувати і часто це робить.

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхему вже показувала, як чоловік готує вечерю. Тоді він запікав овочі з м'ясом.

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