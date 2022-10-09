Знову блиснула сосками: британська акторка прийшла до національної галереї у прозорій сукні

Британська акторка Флоренс П’ю стала гостею прийому нових членів Академії кінематографічних мистецтв і наук 2022 у Національній галереї у Лондоні.

Для такої події зірка обрала вечірній сміливий аутфіт. На ній була чорна прозора романтична сукня максі від бренду Rodarte із чорними блискітками та бантиками спереду.

Під вбрання акторка одягла чорні високі труси і мереживний бюстгальтер, крізь який були помітні її соски.

Флоренс П’ю / Фото: Getty Images

Аутфіт П’ю доповнила чорними туфлями, скромною зачіскою і макіяжем із акцентом на бордовій помаді. У вухах у неї були діамантові сережки, на руці – браслет, а у носі – пірсинг.

Нагадаємо, нещодавно Флоресн блиснула сосками на показі Модного дому Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Там вона постала у прозорому костюмі від Valentino, розшитому лелітками та бісером. Схоже, акторка обожнює демонструвати публіці свої груди і вона активно підтримує рух Free the Nipple.

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