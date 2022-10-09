Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Знову блиснула сосками: британська акторка прийшла до національної галереї у прозорій сукні

Дата публікації
Перегляди
446
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Знову блиснула сосками: британська акторка прийшла до національної галереї у прозорій сукні

Флоренс П’ю / Фото: Getty Images

26-річна Флоренс П’ю обожнює демонструвати публіці свої груди.

Британська акторка Флоренс П’ю стала гостею прийому нових членів Академії кінематографічних мистецтв і наук 2022 у Національній галереї у Лондоні.

Для такої події зірка обрала вечірній сміливий аутфіт. На ній була чорна прозора романтична сукня максі від бренду Rodarte із чорними блискітками та бантиками спереду.

Під вбрання акторка одягла чорні високі труси і мереживний бюстгальтер, крізь який були помітні її соски.

Флоренс П’ю / © Getty Images
Флоренс П’ю / Фото: Getty Images

Аутфіт П’ю доповнила чорними туфлями, скромною зачіскою і макіяжем із акцентом на бордовій помаді. У вухах у неї були діамантові сережки, на руці – браслет, а у носі – пірсинг.

Нагадаємо, нещодавно Флоресн блиснула сосками на показі Модного дому Valentino, який відбувся у межах Паризького тижня моди. Там вона постала у прозорому костюмі від Valentino, розшитому лелітками та бісером. Схоже, акторка обожнює демонструвати публіці свої груди і вона активно підтримує рух Free the Nipple.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
446
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація