Знову блондинка: Кендіс Свейнпоул заскочили дорогою до клубу на birthday party

Знову блондинка: Кендіс Свейнпоул заскочили дорогою до клубу на birthday party

20 жовтня Кендіс Свейнпоул відсвяткувала 33-й день народження.

Південноафриканська модель і колишня "ангел" Victoria's Secret влаштувала з цього приводу грандіозну вечірку в Нью-Йорку. Кендіс зібрала друзів у клубі Zero Bond.

На паті зірка приїхала в чорній футболці з портретом рокгрупи ACDC, чорних шкіряних штанях, чорному плащі від Burberry і з сумкою на золотому ланцюжку на плечі.

Кендіс знову пофарбувала волосся в блонд, хоча нещодавно тільки показувала шанувальникам, як вирішила поміняти відтінок волосся на більш темний колір. Вона зібрала його в хвіст, зробила макіяж максимально природних відтінків на обличчі й одягла масивні золоті сережки.

Кендіс Свейнпоул / Getty Images

Кого саме Свейнпоул запросила на вечірку, не повідомляється. Можливо, пізніше вона поділиться знімками в Instagram. Папараці вдалося сфотографувати тільки модель Ірину Шейк, одягнену в чорний довгий плащ, бейсболку і грубі високі черевики.

Ірина Шейк / Getty Images

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