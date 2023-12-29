Знову була в строгому луку: Анджеліна Джолі сходила до свого бутика одягу

Анджеліна Джолі потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку з дітьми. Зірка Голлівуду відвідала магазин свого нового бренду одягу Atelier Jolie, який відкрила у будівлі, що колись належала Енді Ворголу і в якій мешкав Жан-Мішель Баскія.

Спочатку Анджеліна поспілкувалася із відвідувачами. Папараці її сфотографували у приміщенні. Одягнена акторка була в чорні штани та трикотажний джемпер.

Волосся Джолі просто розпустила, а на обличчі зробила лаконічний макіяж.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Потім зірку помітили, коли вона вже виходила з бутика. Анджеліна одягла чорне пальто, що нагадувало за фасоном тренч, сонцезахисні окуляри, а завершували її лук черевики на підборах і велика сумка.

Анджеліна Джолі та Пакс / Фото: Getty Images

На кадр із Джолі потрапив її син 20-річний син Пакс. Хлопець поєднав в образі вільну футболку, штани, кеди та шапку із пальтом. На шиї в нього висіла камера.

Анджеліна Джолі та Пакс / Фото: Getty Images

Днем раніше у бутику з Анджеліною помітили і її дочку Захару.

Анджеліна Джолі із Захарою / Фото: Getty Images

Але вона не єдина акторка, яка відкрила магазин у цьому місті. Також часто потрапляє під приціл папараці дорогою до свого магазину Сара Джесіка Паркер — зірка серіалу "Секс і місто". Паркер має магазин взуття та аксесуарів на Мангеттені і регулярно його відвідує.

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