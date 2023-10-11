Знову епатує: Джулія Фокс прийшла до книгарні у мінішортах та незвичайній куртці

Модель Джулія Фокс нещодавно випустила мемуари під назвою Down the Drain (вона є ідіомою і перевести її можна як "пішло нанівець" або "коту під хвіст"). У книжці вона розповідає про своє життя, рішучість, героїнову залежність, спроби вижити і здійснити свої мрії, а також про життя в ролі матері-одиначки. Епатажна особистість згадала і про своїх колишніх бойфрендів, серед яких був і репер Каньє Вест. Фокс розповіла, що під час початку роману Вест за власною ініціативою пообіцяв забезпечити їй угоду з брендом одягу.

"Наступного дня він зв'язав мене з італійською джинсовою компанією, і вони почали переговори від мого імені. Я не можу повірити, що це моє життя, але я безперечно зможу до нього звикнути", — пише Фокс.

Також вона розповіла, що репер запропонував їй оплатити пластику грудей під час одного із вечорів у готелі. Джулія пише, що почувала себе його маріонеткою під час цього короткого роману. А після завершення стосунків усі обіцянки та угоди були з нею розірвані. За словами моделі, контракт із джинсовим лейблом міг принести їй 1 мільйон доларів.

Зараз книжка надійшла у продаж і Джулія активно намагається її просувати, тому відвідує токшоу та презентації у книгарнях. Цього тижня зірку сфотографували, коли вона відвідувала книгарню Strand у Нью-Йорку.

Фокс була одягнена в коричневе вбрання зі шкіри. На ній були мінішорти, куртка, рукавички та чоботи на підборах. У руці модель тримала сумку у вигляді чобота. Також вона зробила яскравий макіяж.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

У книжці Фокс розповіла також, що ніколи не вкладала занадто багато в роман у Каньє, попри підвищену увагу засобів масової інформації, зазначивши: "Насправді це не було такою вже великою справою, але інші люди надали цьому великого значення".

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