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Знову епатує: Джулія Фокс прогулялася Парижем у шкіряних трусах і величезних унтах

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
1796
Час на прочитання
1 хв
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Знову епатує: Джулія Фокс прогулялася Парижем у шкіряних трусах і величезних унтах

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Попри те, що в Парижі досить прохолодно, модель все ж одягла свій улюблений відвертий образ.

Американська модель Джулія Фокс знову привернула до себе увагу, але цього разу в Парижі, куди прилетіла на Тиждень моди. Зірка прогулялася столицею Франції в епатажному образі від міланського бренду VALERIEVI.

На Джулії був total black look, який включав укорочений бомбер і шкіряні труси із заклепками, зав'язками та блискавкою спереду. Вони повністю демонстрували живіт моделі та її пірсинг.

Образ вона доповнила хутряними унтами величезного розміру. Незвичайне взуття діставало дівчині до стегон, однак не було на вигяд зручним.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Свій епатажний лук Фокс доповнила сонцезахисними окулярами у стилі Yk2, а також хутряною сумкою у формі серця. Вона розпустила волосся і зробила макіяж з акцентом на темно-коричневій помаді на губах.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Однак це не вперше, коли Джулія виходить на вулицю в трусах. Восени 2022 року в Нью-Йорку зірка стрітстайлу також демонструвала кілька зухвалих образів у подібному стилі.

Джулія Фокс / © Getty Images
Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1796
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