Знову гола: Емма Коррін одягла зовсім прозору сукню на прем'єру готичного фільму жахів

28-річна британська акторка, відома завдяки ролі молодої принцеси Діани в серіалі "Корона", відвідала захід у Лондоні.
В кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square відбулася прем'єра готичного фільму жахів "Носферату", в якому Емма Коррін зіграла разом з Біллом Скарсгардом, Ніколасом Голтоном і Лілі-Роуз Депп.
На прем'єрі вона з'явилася в довгій вечірній сукні відтінку шампанського з короткими рукавами-ліхтариками та високою горловиною. Сукня Емми була повністю прозорою, а білизни вона не надягла, що робило вбрання доволі сміливим вибором.
Образ акторка доповнила лаконічними сережками з камінням, легким макіяжем і довгими накладними нігтями.
Днем раніше вона також відвідала захід, присвячений цьому фільму. Акторка тоді вийшла на публіку в прозорій мінісукні від Saint Laurent з колекції весна-літо 2025. Вбрання було доволі незвичайним, адже поєднувало в собі три кольори. Бюстгальтер вона не одягла й того разу.
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