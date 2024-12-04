Знову гола: Емма Коррін одягла зовсім прозору сукню на прем'єру готичного фільму жахів

В кінотеатрі Odeon Luxe Leicester Square відбулася прем'єра готичного фільму жахів "Носферату", в якому Емма Коррін зіграла разом з Біллом Скарсгардом, Ніколасом Голтоном і Лілі-Роуз Депп.

На прем'єрі вона з'явилася в довгій вечірній сукні відтінку шампанського з короткими рукавами-ліхтариками та високою горловиною. Сукня Емми була повністю прозорою, а білизни вона не надягла, що робило вбрання доволі сміливим вибором.

Образ акторка доповнила лаконічними сережками з камінням, легким макіяжем і довгими накладними нігтями.

Емма Корін / Фото: Associated Press

Днем раніше вона також відвідала захід, присвячений цьому фільму. Акторка тоді вийшла на публіку в прозорій мінісукні від Saint Laurent з колекції весна-літо 2025. Вбрання було доволі незвичайним, адже поєднувало в собі три кольори. Бюстгальтер вона не одягла й того разу.

Емма Корін / Фото: Getty Images

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