Знову гола: іспанська акторка Мілена Сміт вийшла без білизни і в мереживній сукні на червону доріжку

Іспанська акторка – королева готичного гламуру, адже кожен її образ завжди зухвалий та сексуальний.

27-річна іспанська зірка Мілена Сміт відвідала церемонію вручення нагород ELLE Style Awards, яка відбулася в Мадриді. Дівчина вийшла на червону доріжку у дуже сміливій сукні з американською проймою з дуже тонкого чорного мережива.

Під цю прозору сукню акторка не одягла бюстгальтер, а через її прозорість було видно високі мереживні труси. Своє готичне вбрання акторка поєднала з босоніжками на високих платформах і підборах, високою зачіскою-пучком, а також кількома золотими прикрасами.

Макіяж у Мілени був дуже ніжним та лаконічним, а от манікюр довгим та виконаний чорним відтінком.

Мілена Сміт / Фото: Getty Images

Раніше у чорному мереживі Мілену ми бачили на показі бренду Saint Laurent осінь-зима 2024-2025, на якому бренд презентував публіці колекцію ready-to-wear у Парижі. На Мілені було повністю чорне вбрання, яке включало мереживний кетсьют і класичне чорне пальто на затин із поясом. Також актриса одягла туфлі із декором.

Мілена Сміт / Фото: Associated Press

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