Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Знову хизується фігурою: Кірстен Данст, яка дуже схудла, вийшла на червону доріжку

Акторка обрала для виходу у світ лаконічну сукню від відомого італійського бренду.

Кірстен Данст і Джессі Племонс

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Кірстен Данст було практично не впізнати, коли вона з’явилася на червоній доріжці в Лондоні. Зірка прибула на Лондонський кінофестиваль, щоб підтримати на прем’єрі фільму свого чоловіка — актора Джессі Племонса. Він зіграв у фільмі «Бугонія», прем’єра якого відбулася в межах заходу.

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Кірстен Данст одягла вбрання від бренду Prada — довгу сукню чорного кольору в білизняному стилі. У вбрання були тонкі бретельки, декольте і лаконічне мереживне оздоблення на ліфі та подолі.

Образ Кірстен доповнила діамантовим кольє від ювелірного бренду Jessica McCormack, зачіскою із зібраним волоссям і вечірнім макіяжем. Але також увагу привернуло й те, що акторка дуже схудла. Що стало причиною схуднення — тренування, дієта чи спеціальні препарати, на яких худне весь Голлівуд, невідомо.

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Однак раніше вона також прийшла на захід, присвячений фільму «Грабіжник за покликанням», у якому зіграла разом із Ченнінгом Татумом, і теж одягла сукню, що підкреслювала її «нову» фігуру. 43-річна акторка одягала того разу сукню від Модного дому Valentino з колекції Resort 2026.

Стиль Кірстен Данст (14 фото)

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст на кінофестивалі у Венеції / © Getty Images

Кірстен Данст на кінофестивалі у Венеції / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

