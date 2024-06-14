Знову конфуз: Каміла Кабельйо одягла невдале взуття, через яке її пальці "підмітали асфальт"

27-річна американська співачка Каміла Кабельйо потрапила під приціл папараці у Мідтауні, у Нью-Йорку. Дівчину помітили, коли вона йшла до своєї машини після інтерв'ю у програмі "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

На Камілі був срібний костюм від дизайнерки Наталії Феднер, який повністю складався з ланцюжків.

Вигляд в цьому одязі вона мала дуже ефектний, а доповнила його мюлями від взуттєвого бренду Giuseppe Zanotti.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Однак взуття на танкетці та з прозорими ремінцями співачку підвело, адже через гладку підошву її нога постійно сповзала і Каміла буквально "підмітала асфальт" пальцями. Мабуть, ходити в цьому взутті їй теж було не зручно.

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Каміла Кабельйо / Фото: Getty Images

Подібний конфуз зі співачкою відбувається вже не вперше. Також невдалі босоніжки вона надягла на Met Gala на початку травня. Босоніжки на підборах від Gianvito Rossi були надто вузькими і незручними, через що нога співачки сповзала і частково наступала на килим.

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