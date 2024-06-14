Знову конфуз: Каміла Кабельйо одягла невдале взуття, через яке її пальці "підмітали асфальт"

Дівчині часто не щастить із взуттям.
27-річна американська співачка Каміла Кабельйо потрапила під приціл папараці у Мідтауні, у Нью-Йорку. Дівчину помітили, коли вона йшла до своєї машини після інтерв'ю у програмі "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".
На Камілі був срібний костюм від дизайнерки Наталії Феднер, який повністю складався з ланцюжків.
Вигляд в цьому одязі вона мала дуже ефектний, а доповнила його мюлями від взуттєвого бренду Giuseppe Zanotti.
Однак взуття на танкетці та з прозорими ремінцями співачку підвело, адже через гладку підошву її нога постійно сповзала і Каміла буквально "підмітала асфальт" пальцями. Мабуть, ходити в цьому взутті їй теж було не зручно.
Подібний конфуз зі співачкою відбувається вже не вперше. Також невдалі босоніжки вона надягла на Met Gala на початку травня. Босоніжки на підборах від Gianvito Rossi були надто вузькими і незручними, через що нога співачки сповзала і частково наступала на килим.
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