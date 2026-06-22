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- Шоу-бізнес
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Знову кури: Девід Бекхем похизувався оригінальним подарунком від дружини Вікторії — таких у нього ще немає
Дизайнерка привітала чоловіка з Днем батька.
52-річна дизайнерка та колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram відео, на якому її чоловік — 51-річний ексфутболіст Девід Бекхем — розпаковує подарунок від неї на честь Дня батька. Він обережно відкриває коробку, перев’язану білим бантом, у якій виявляються дві птиці. Це кури породи «Китайська шовкова».
Це стародавня порода декоративних курей. Вони відомі своїм незвичайним пухнастим оперенням, яке більше нагадує м’яку шерсть кішки чи кролика.
«Два чарівні півники складуть компанію курчатам!» — підписала відео Вікторія. Судячи з усього, Девід залишився задоволений подарунком, адже вже давно розводить курей у своєму заміському маєтку в Котсуолдсі.
Пізніше колишній спортсмен приготував святкову вечерю — найімовірніше, з овочів, вирощених на його городі.
Останніми роками дедалі більше знаменитостей захоплюються садівництвом, городництвом та тваринництвом, і українські — не виняток. Нагадаємо, що раніше Валерій Харчишин показав, як садить помідори.