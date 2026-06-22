Знову кури: Девід Бекхем похизувався оригінальним подарунком від дружини Вікторії — таких у нього ще немає

Девід і Вікторія Бекхем / © Getty Images

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52-річна дизайнерка та колишня учасниця культового гурту Spice Girls Вікторія Бекхем опублікувала у своєму Instagram відео, на якому її чоловік — 51-річний ексфутболіст Девід Бекхем — розпаковує подарунок від неї на честь Дня батька. Він обережно відкриває коробку, перев’язану білим бантом, у якій виявляються дві птиці. Це кури породи «Китайська шовкова».

Дэвид Бекхэм / © Instagram Девіда Бекхема

Це стародавня порода декоративних курей. Вони відомі своїм незвичайним пухнастим оперенням, яке більше нагадує м’яку шерсть кішки чи кролика.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

«Два чарівні півники складуть компанію курчатам!» — підписала відео Вікторія. Судячи з усього, Девід залишився задоволений подарунком, адже вже давно розводить курей у своєму заміському маєтку в Котсуолдсі.

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Дэвид Бекхэм / © Instagram Девіда Бекхема

Пізніше колишній спортсмен приготував святкову вечерю — найімовірніше, з овочів, вирощених на його городі.

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Девід Бекхем / © Instagram Девіда Бекхема

Останніми роками дедалі більше знаменитостей захоплюються садівництвом, городництвом та тваринництвом, і українські — не виняток. Нагадаємо, що раніше Валерій Харчишин показав, як садить помідори.

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