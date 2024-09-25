Знову "леопард": Єва Мендес у колготках з анімалістичним принтом знялась для глянцю

Акторка почала виходити у світ і зніматися в стильних фотосесіях, тому що займається просуванням своєї книжки.

50-річна американська акторка та обраниця актора Райана Гослінга – Єва Мендес – схоже, полюбила леопардовий принт, адже дедалі частіше вибирає вбрання саме з ним. Так, зірка стала головною зіркою нового випуску мексиканської редакції журналу Vogue. І на деяких фото вона позує в леопардових колготках, які поєднує з білим пальто та лоферами, а також із блакитним тренчем із принтом "гусяча лапка".

(гортайте фото вправо)

"Мамі на роботі. Ці знімання безперечно коштували того, щоб застрягти в ліфті!" — написала Мендес під фото.

А на обкладинці Єва позує у білій в'язаній сукні з оголеною спиною.

В інтерв'ю журналу вона розповіла про свою книжку для дітей "Дезі, мамі та нескінченні турботи" (Desi, Mami & the Never Ending Worries). Книжка розповідає про маленьку дівчинку, яка страждає від нескінченних переживань та тривог, а її мама використовує різні методи, щоб відволікти дитину від страшних думок перед сном.

Нагадаємо, раніше Єву Мендес сфотографували у Нью-Йорку, у Верхньому Вест-Сайді, коли вона прямувала на чергове інтерв'ю. Нова письменниця одяглася в стилі Mob Wife, оскільки поєднувала чорний блейзер та асиметричну легку спідницю з леопардовим принтом.

Читайте також: