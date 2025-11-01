- Дата публікації
Знову майже гола: Крістен Стюарт обрала сміливе вбрання для виходу у світ
Крістен Стюарт, яка зіграла в серії фільмів «Сутінки», відвідала 28-й кінофестиваль SCAD Savannah, де стала лауреаткою однієї з премій.
Акторка вийшла на червону доріжку в абсолютно прозорому білому вбранні з сітчастої тканини і білого мережива, що включало блузу з довгими рукавами і спідницю міді з асиметричним подолом.
Одягла це вбрання Крістен з білим бюстгальтером і чорними мереживними трусами, і це мало доволі незвичний вигляд. Також на акторці були туфлі на підборах і кілька прикрас. Волосся вона зібрала в недбалу зачіску-пучок.
Також акторка позувала для портрета, але вже в іншому вбранні. Другий її образ був не менш ефектним, адже Стюарт поєднала білу напівпрозору блузку та мініспідницю з оксамиту. Також її лук доповнювали масивні черевики та окуляри.
Кількома днями раніше вона також відвідала червону доріжку до фільму «Хронологія води», який презентували в межах фестивалю AFI в Лос-Анджелесі. Фільм став режисерським дебютом Крістен. На захід вона вийшла в луку від бренду Rhea Costa, що включав мереживну обтислу сукню з довгими рукавами, і точно такі ж лосини.