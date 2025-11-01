ТСН у соціальних мережах

Знову майже гола: Крістен Стюарт обрала сміливе вбрання для виходу у світ

Крістен Стюарт, яка зіграла в серії фільмів «Сутінки», відвідала 28-й кінофестиваль SCAD Savannah, де стала лауреаткою однієї з премій.

Крістен Стюарт

Крістен Стюарт / © Getty Images

Акторка вийшла на червону доріжку в абсолютно прозорому білому вбранні з сітчастої тканини і білого мережива, що включало блузу з довгими рукавами і спідницю міді з асиметричним подолом.

Одягла це вбрання Крістен з білим бюстгальтером і чорними мереживними трусами, і це мало доволі незвичний вигляд. Також на акторці були туфлі на підборах і кілька прикрас. Волосся вона зібрала в недбалу зачіску-пучок.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Також акторка позувала для портрета, але вже в іншому вбранні. Другий її образ був не менш ефектним, адже Стюарт поєднала білу напівпрозору блузку та мініспідницю з оксамиту. Також її лук доповнювали масивні черевики та окуляри.

Крістен Стюарт / © Getty Images

Крістен Стюарт / © Getty Images

Кількома днями раніше вона також відвідала червону доріжку до фільму «Хронологія води», який презентували в межах фестивалю AFI в Лос-Анджелесі. Фільм став режисерським дебютом Крістен. На захід вона вийшла в луку від бренду Rhea Costa, що включав мереживну обтислу сукню з довгими рукавами, і точно такі ж лосини.

Крістен Стюарт / © Associated Press

Крістен Стюарт / © Associated Press

