Знову майже гола: епатажна модель Джулія Фокс продемонструвала образ із деніму

Попри те, що вчора у "Великому яблуці" було близько п'яти градусів тепла, Джулію це не зупинило.

Американська акторка та модель Джулія Фокс продемонструвала на вулицях Нью-Йорка черговий "божевільний" образ - цього разу на ній був джинсовий ансамбль від бренду MPAZ STUDIO.

Вбрання виконане у техніці пэчворк і складався з мінісукні, яку Джулія носила на голе тіло, а також бомбера.

Лук епатажна знаменитість доповнила джинсовою мінісумкою з короткими ручками від бренду MEDEA, який також спеціалізується на виробах з деніму, та ботильйонами на підборах.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Модель продовжує експериментувати із бровами. Ще зовсім нещодавно Фокс з'являлася з освітленими бровами, а зараз віддає перевагу новому тренду - бровам-ниточкам намальованим коричневим олівцем. Водночас волосся вона розпустила і зробила на обличчі улюблений макіяж розподіливши яскраві тіні на всьому повіку.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

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