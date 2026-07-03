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- Шоу-бізнес
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Знову на городі: Девід Бекхем похизувався підрослою кукурудзою, помідорами та квітучими кущами
Відомий спортсмен продовжує ділитися успіхами свого фермерського господарства.
51-річний Девід Бекхем дедалі більше часу присвячує життю за містом. Колишній футболіст серйозно захопився садівництвом і фермерством, перетворивши роботу на ділянці на одне зі своїх улюблених занять. На своїй ділянці в Котсуолдсі він вирощує овочі, доглядає за фруктовим садом, розводить курей і займається бджільництвом. Практично щотижня спортсмен демонструє підписникам нові успіхи свого господарства.
У нових відео у своєму Instagram Девід показав, як підросла його кукурудза та помідори, який урожай цибулі він зібрав, а також похвалився квітучими кущами та домашньою пасікою.
Бекхем використав цибулю зі свого городу для приготування омлету, який він також продемонстрував.
Зазначимо, що у британської зірки з’явився конкурент в Україні. Мова йде про лідера гурту «Друга Ріка» Валерія Харчишина, який також із задоволенням займається городництвом. Нещодавно музикант показав, як вирощує помідори, а згодом похвалився, що рослини чудово прижилися й активно плодоносять.
Звісно, город Харчишина поки що поступається бекхемівському — у нього немає ані власної пасіки, ані курника. Зате українська земля, відома своїми родючими чорноземами, дозволяє отримувати не менш вражаючий урожай.