ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Знову на кухні: Девід Бекхем приготував омлет із качиних яєць

Відомий спортсмен давно захоплюється кулінарією і готує для всієї родини.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Associated Press

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — показала у своєму Instagram, як її чоловік — 50-річний ексфутболіст Девід Бекхем — готує сніданок для всієї сім’ї. Він стоїть біля плити й мішає яйця в сковорідці, кажучи про те, що там не тільки курячі яйця, а й качині.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Також він продемонстрував на камеру великі качині яйця. «Це наші яйця… у нас є курячі яйця… але в нас є і качка, яка перевершила всі очікування», — сказав Девід, маючи на увазі, що, окрім курей, він ще розводить і качок.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

/ © Instagram Вікторії Бекхем

© Instagram Вікторії Бекхем

Зазначимо, Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.

Раніше, нагадаємо, король Чарльз посвятив Девіда Бекхема в лицарі. Спортсмена відзначили за «заслуги у спорті та благодійності» на церемонії у Віндзорському замку. Тепер до нього звертатимуться як до сера Девіда Бекхема, а його дружина Вікторія буде тепер леді Бекхем.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie