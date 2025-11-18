Знову на кухні: Девід Бекхем приготував омлет із качиних яєць

Девід Бекхем / © Associated Press

Реклама

51-річна Вікторія Бекхем — дизайнерка і колишня учасниця британського гурту Spice Girls — показала у своєму Instagram, як її чоловік — 50-річний ексфутболіст Девід Бекхем — готує сніданок для всієї сім’ї. Він стоїть біля плити й мішає яйця в сковорідці, кажучи про те, що там не тільки курячі яйця, а й качині.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

Також він продемонстрував на камеру великі качині яйця. «Це наші яйця… у нас є курячі яйця… але в нас є і качка, яка перевершила всі очікування», — сказав Девід, маючи на увазі, що, окрім курей, він ще розводить і качок.

Девід Бекхем / © Instagram Вікторії Бекхем

© Instagram Вікторії Бекхем

Зазначимо, Девід Бекхем останнім часом захопився сільським господарством і садівництвом, якими він займається на своїй заміській ділянці в Котсуолдсі, Англія. Він доглядає за городом, садить різні овочі, розводить курей і навіть займається бджільництвом, а успіхами хизується в Мережі.

Реклама

Раніше, нагадаємо, король Чарльз посвятив Девіда Бекхема в лицарі. Спортсмена відзначили за «заслуги у спорті та благодійності» на церемонії у Віндзорському замку. Тепер до нього звертатимуться як до сера Девіда Бекхема, а його дружина Вікторія буде тепер леді Бекхем.