Знову на пляжі: Кендалл Дженнер у бікіні похизувалася ідеальною фігурою

Зірка показала нову серію пляжних фотографій.
28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендал Дженнер – зараз відпочиває біля океану, але точного місця не називає. У своєму Instagram дівчина запостила нову порцію пляжних знімків.
(гортайте фот вправо)
Зірка засмагає у відвертому жовто-чорному бікіні – у схожому, тільки іншого кольору, ми вже її бачили. Кендал позує на шезлонгу з книгою під якимось екзотичним деревом. Її фігура має приголомшливий вигляд.
"Заберіть мене назад", — підписала один із знімків Дженнер — мабуть, маючи на увазі, що відпустка її вже закінчилася, але їй дуже хочеться назад на пляж.
Нагадаємо, раніше Кендал Дженнер знялася в новому промо відомого бренду. Вона з'явилася у рекламній кампанії Calvin Klein у піджаку на голе тіло.
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