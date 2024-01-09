Знову на пляжі: Кендалл Дженнер у бікіні похизувалася ідеальною фігурою

28-річна модель та зірка відомого реаліті-шоу – Кендал Дженнер – зараз відпочиває біля океану, але точного місця не називає. У своєму Instagram дівчина запостила нову порцію пляжних знімків.

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Зірка засмагає у відвертому жовто-чорному бікіні – у схожому, тільки іншого кольору, ми вже її бачили. Кендал позує на шезлонгу з книгою під якимось екзотичним деревом. Її фігура має приголомшливий вигляд.

Кендал Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Кендал Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

"Заберіть мене назад", — підписала один із знімків Дженнер — мабуть, маючи на увазі, що відпустка її вже закінчилася, але їй дуже хочеться назад на пляж.

Кендал Дженнер / Фото: Instagram Кендалл Дженнер

Нагадаємо, раніше Кендал Дженнер знялася в новому промо відомого бренду. Вона з'явилася у рекламній кампанії Calvin Klein у піджаку на голе тіло.

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