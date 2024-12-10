Знову на пляжі: топмодель Алессандра Амбросіо блиснула фігурою у яскравому бікіні

43-річна бразильська топмодель та "ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — відпочила на одному з пляжів на Гаваях, а фото показала у своєму Instagram.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Модель позувала на березі океану в яскравому рожевому бікіні з бірюзовою окантовкою та зав'язками. Свій пляжний образ вона доповнила численними прикрасами – ланцюжками та браслетами, а також капелюхом.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Очевидно, Алессандра не боїться фотостаріння, а навпаки, любить проводити вільний час на пляжі під променями сонця.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Модель має приголомшливий вигляд, підтримувати себе у формі їй допомагає спорт — вона любить відвідувати тренування з пілатесу, а також обожнює грати в пляжний волейбол — під час такого проведення часу Але часто потрапляє в об'єктиви папараці. Також вона дотримується збалансованого харчування, що включає багато овочів, фруктів та білкових продуктів.

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Раніше, нагадаємо, Алессандра Амбросіо у вбранні із рюшами відвідала гламурну різдвяну вечірку Perfect X Dolce & Gabbana Beauty, яка пройшла в готелі Dorchester 1 грудня в Лондоні. На цьому заході вона з'явилася з ніг до голови одягнена у все рожеве. Але поєднувала кардиган з вирізами на рукавах та рюшами з гламурною мініспідницею, яка була повністю прикрашена стразами та рюшами на подолі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

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