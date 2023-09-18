Знову на подіумі: супермоделі 90-х закрили модне шоу у Лондоні у розкішних образах

Їм уже за 50 років, але вони продовжують підкорювати подіуми.

У Лондоні, в Королівському театрі Друрі-Лейн, відбувся грандіозний модний захід Vogue World, який відвідало багато відомих особистостей. Родзинкою цієї події став вихід на подіум четвірки найвідоміших жінок 90-х – супермоделей Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінди Євангелісти та Крісті Тарлінгтон.

Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінда Євангеліста, Крісті Тарлінгтон / Фото: Getty Images

Вони продефілювали наприкінці модного показу, поки Енні Леннокс виконувала свій культовий хіт 1983 року Sweet Dreams.

Вони трималися за руки і мали приголомшливий вигляд в різних сукнях кольору металік: 53-річна Кемпбелл вибрала темно-зелену сукню з вирізами; 57-річна Кроуфорд обрала модну прозору сукню до колін з торочкою; 54-річна Терлінгтон вибрала сукню на одне плече; а 58-річна Євангеліста представила сукню з вирізами на плечах та шлейфом.

Нагадаємо, що раніше ця четвірка була п'ятіркою, оскільки до неї також належала Тетяна Патітц, яку на піку кар'єри називали "красою на мільйон доларів". 11 січня 2023 року Тетяна Патіц померла від раку грудей у Санта-Барбарі у віці 56 років.

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