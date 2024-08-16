Знову на відпочинку: Джорджина Родрігес підкреслила фігуру мінісукнею

Дівчина показала, як проводить час зі своїми дітьми.

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес та її коханий (а за деякими чутками, вже й чоловік) – португальський футболіст Кріштіану Роналду – виховують п'ятьох дітей. Вони часто відпочивають усією великою родиною.

На нових фото в Instagram Джорджина показала, як вона проводить час із дітьми на курорті на Червоному морі – це їхнє улюблене місце відпочинку.

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Вони не лише засмагають і купаються у морі, але активно проводять час. Так, вони поплавали на занурювальному гідроциклі та пограли у теніс.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

А сама Родрігес влаштувала собі фотосет. Вона позувала на пляжі в білій мінісукні з корсетним верхом і мереживом, а також у відвертій чорній мереживній сукні, що ефектно підкреслила її пишні форми.

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Фото: Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес сходила на побачення з Роналду. Пара вибралася до ресторану без дітей.

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