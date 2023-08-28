Знову на відпочинку: модель Аліна Байкова показала, як провела час у Гемптоні

Мабуть, на відпочинок українка вирушила з бойфрендом, якого поки що не показує.

Відома модель Аліна Байкова минулий місяць провела в Італії, де відпочивала на пляжі, подорожувала та багато фотографувалася, показуючи свої образи підписникам.

Зараз дівчина повернулася до США, де мешкає, але довго на одному місці не засиджувалася, а вирушила в Гемптон — курорт неподалік Нью-Йорка.

На відпочинок вона вирушала в леопардовій сукні, валізою від Louis Vuitton і з сумкою Dior, з якою вже неодноразово з'являлася на публіці.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

У Гемптоні Байкова погуляла у лісі, покаталася на гіроскутері та відвідала пляж. Також дівчина показала, як тренувалася у лісі у чорному спортивному комплекті, прикріпивши до топу стрічку у вигляді прапора України, свій патріотичний купальник та ефектну червону сукню.

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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