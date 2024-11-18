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Знову на відпочинку: топмодель Ізабель Гулар у мінішортах блиснула сідницями

Знову на відпочинку: топмодель Ізабель Гулар у мінішортах блиснула сідницями

Фото: Instagram Ізабель Гулар

Дівчина вирушила на відпочинок із сім'єю.

40-літня бразильська топмодель та колишній "янгол" Victoria's Secret – Ізабель Гулар – знову публікує у своєму Instagram пляжні фото. Вона вирушила на відпочинок на один із курортів її рідної Бразилії. Компанію відпочинку дівчині складає її сім'я.

(гортайте фото вправо)

На нових знімках красива Ізабель позує в яскравому в'язаному костюмі, що складається кропнутої кофти та мінішортів, які майже не прикривають її сідниці.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

Пляжний образ моделі доповнюють чорні сонцезахисні окуляри та золоті аксесуари.

© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар
© Instagram Ізабель Гулар
Фото: Instagram Ізабель Гулар

Підтримувати чудову фізичну форму моделі допомагає спорт, вона зізнається, що поставила собі за мету займатися спортом щодня протягом години, незважаючи на те, як завантажений день. Серед спортивних вправ вона виділяє бічну планку з обертаннями, скручування у планці та присідання з еспандером. Також Гулар любить практикувати йогу та часто демонструє у фотоблогу свої фірмові стійки на голові.

Раніше, нагадаємо, ефектна Ізабель Гулар блиснула стрункою фігурою. Модель одягла бікіні з принтом у вигляді часточок кавуна та влаштувала фотосесію під тропічним душем на пляжі.

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