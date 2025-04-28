Знову на відпочинку: Джорджина Родрігес у чорному бікіні позувала на пляжі

Джорджіна Родрігес / © Getty Images

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31-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес поділилася у своєму Instagram кількома новими знімками, зробленими на відпочинку. Де саме перебуває, вона не сказала, але нещодавно показувала фото з найкрасивішої мечеті у світі, тому, швидше за все, вона продовжує відпочивати в ОАЕ.

© Instagram Джорджини Родрігес

На фото кохана — а з деяких чуток, вже дружина — футболіста Кріштіану Роналду позує на пляжі. На ній чорний купальник, що підкреслює її пишні форми. Свій пляжний образ Родрігес доповнила чорними сонцезахисними окулярами, золотими сережками-кільцями та, звичайно, каблучкою з діамантом, з якою вона не розлучається.

© Instagram Джорджини Родрігес

Нагадаємо, Джорджина Родрігес — мати п’ятьох дітей, батько яких — португальський футболіст Кріштіану Роналду. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. 7-річних близнюків Єву та Матео спортсмену народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 14-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Усією великою родиною вони живуть у Саудівській Аравії, де Кріштіану грає за футбольний клуб «Аль-Наср».

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Незважаючи на це дівчина не забуває і про себе і свої захоплення. Нещодавно вона показувала своє нове хобі.