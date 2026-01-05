Знову на відпочинку: супермодель Гайді Клум показала, як засмагала топлес і качала біцепси

Гайді Клум / © Associated Press

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent Гайді Клум полетіла на відпочинок у якесь екзотичне місце. Де саме відпочиває, вона не розповіла, але опублікувала у своєму Instagram декілька знімків.

Гайді Клум із чоловіком Томом і його братом / © Instagram Гайді Клум

Судячи з фото, компанію у відпустці їй складає чоловік — 36-річний музикант і учасник гурту Tokio Hotel Том Каулітц, а також його брат-близнюк Білл, вокаліст цього гурту. Усі разом вони позували на пляжі.

Також Гайді поділилася фото, на якому вона позувала топлес біля басейну на заході сонця. Супермодель полюбляє такі сміливі фото і часто ділиться ними в Мережі.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Ну а розбавила Клум свій пляжний контент відео, на якому вона в жовтому бікіні качає біцепси за допомогою еспандерів.

Гайди Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді має приголомшливий вигляд. Нагадаємо, вона — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися в шлюбі зірки зі співаком Сілом. З нинішнім чоловіком-музикантом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше Гайді Клум розкрила секрет своєї сяючої шкіри. Відома модель розповіла про любов до простої, але корисної страви.