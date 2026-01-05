ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
236
Час на прочитання
1 хв

Знову на відпочинку: супермодель Гайді Клум показала, як засмагала топлес і качала біцепси

Зірка з чоловіком вирушила на відпочинок.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді Клум

Гайді Клум / © Associated Press

52-річна німецька супермодель і суддя шоу America’s Got Talent Гайді Клум полетіла на відпочинок у якесь екзотичне місце. Де саме відпочиває, вона не розповіла, але опублікувала у своєму Instagram декілька знімків.

Гайді Клум із чоловіком Томом і його братом / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум із чоловіком Томом і його братом / © Instagram Гайді Клум

Судячи з фото, компанію у відпустці їй складає чоловік — 36-річний музикант і учасник гурту Tokio Hotel Том Каулітц, а також його брат-близнюк Білл, вокаліст цього гурту. Усі разом вони позували на пляжі.

Також Гайді поділилася фото, на якому вона позувала топлес біля басейну на заході сонця. Супермодель полюбляє такі сміливі фото і часто ділиться ними в Мережі.

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді Клум / © Instagram Гайді Клум

Ну а розбавила Клум свій пляжний контент відео, на якому вона в жовтому бікіні качає біцепси за допомогою еспандерів.

Гайди Клум / © Instagram Гайді Клум

Гайді має приголомшливий вигляд. Нагадаємо, вона — багатодітна мама і виховує чотирьох дітей — двох доньок і двох синів. Усі діти народилися в шлюбі зірки зі співаком Сілом. З нинішнім чоловіком-музикантом модель у шлюбі вже 6 років, спільних дітей у них немає.

Раніше Гайді Клум розкрила секрет своєї сяючої шкіри. Відома модель розповіла про любов до простої, але корисної страви.

Гайді Клум у розкішних вечірніх сукнях (34 фото)

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Credits

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Associated Press

Гайді Клум / © Getty Images

Гайді Клум / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
236
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie