Знову на відпочинку всією сім'єю: Розі Гантінгтон-Вайтлі показала фото з Джейсоном Стейтемом та їхніми дітьми

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Реклама

58-річний актор Джейсон Стейтем і його кохана — 38-річна британська супермодель і екс-"ангел» Victoria’s Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі — полетіли на відпочинок на грецький острів Антіпарос. Компанію на відпочинку їм склали їхні діти — 8-річний син Джек Оскар і трирічна донька Ізабелла Джеймс. Як пройшла їхня відпустка, модель показала у своєму Instagram.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі з донькою / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Сім’я плавала на яхті, засмагала на пляжі і біля басейну та гуляла маленькими прибережними містечками. «А десь ще літо», — написала Розі під знімками.

Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Традиційно Гантінгтон-Вайтлі приховує обличчя своїх дітей — тому на всіх фото вони зняті збоку або зі спини.

Реклама

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Дочка Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Син Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсона Стейтема / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем познайомилися 2010 року на музичному фестивалі Coachella, між ними одразу виникла симпатія. Їхні стосунки стрімко розвивалися, незважаючи на 20-річну різницю у віці. У січні 2016-го пара оголосила про свої заручини — актор подарував моделі каблучку з діамантом у 5 каратів. Весілля довелося відкласти, адже Розі завагітніла. До сих пір пара так і не узаконила офіційно свої стосунки.

Раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з’явилася на червоній доріжці у Венеції. Зірка вийшла на червону доріжку 82-го Венеціанського кінофестивалю перед прем’єрою фільму «Франкенштейн».