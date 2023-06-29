Знову надихнулася принцесою: Іванка Трамп повторила образ Кейт Міддлтон

Кілька тижнів тому донька Іванки Трамп – 11-річна Арабелла – з розмахом відсвяткувала бат-міцву. На свято були запрошені всі родичі та близькі сім'ї, а сама винуватиця урочистості та її мама постали перед гостями у дуже гарних дизайнерських сукнях.

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

На честь цієї події Іванка одягла розкішну бірюзову сукню, розшиту камінням та лелітками, з накидкою-кейпом та V-подібним декольте.

Сукня жінки була створена британським модним брендом Jenny Packham, який спеціалізується на розкішному вечірньому вбранні.

Іванка Трамп із сім'єю / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Однак дочка експрезидента США не єдина, хто любить цей бренд. Раніше неодноразово в речах від Jenny Packham на світських заходах з'являлася Кетрін, принцеса Уельська.

Ба більше, 2021 року на прем'єру фільму про Джеймса Бонда, яка відбулася в Королівському Альберт-Голі, принцеса приїхала у схожій сукні, але золотого відтінку. Розкішне вечірнє вбрання було повністю розшите лелітками та камінням, мало глибоке V-подібне декольте та кейп-накидку.

Герцогиня Кейт / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт на прем'єрі фільму про Джеймса Бонда "Не час помирати" у 2021 році / Фото: Getty Images

Сукня Кейт наробила того разу дуже багато галасу і неодноразово потрапляла у добірки найкрасивіших вбрань року. Іванка явно надихнулася образом королівської особи, але це й не дивно, адже раніше вона вже копіювала легендарний образ іншої принцесси — акторки (а потім дружини князя Монако) Грейс Келлі, в якому та з'являлася у фільмі Альфреда Гічкока "Впіймати злодія".

Іванка Трамп із дочкою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Грейс Келлі у фільмі "Впіймати злодія" / Фото: скриншот з відео

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