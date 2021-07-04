Знову одягла пікантне вбрання: Белла Хадід прогулялася Парижем

Дівчина знову обрала образ у стилі нульових.

Американська модель Белла Хадід проводить ця година час у Франції. Ще минулого тижня дівчина прилетіла до "столиці моди", щоб відвідати кілька модних заходів. Зокрема вона побувала на показі Dior, для якого одягла провокаційне вбрання в прозорому топі, а кілька днів тому демонструвала на подіумі нову колекцію бренду Jacquemus.

Мабуть, після насичених світських тусовок модель вирішила прогулятися містом і пройтися магазинами, де її і заскочили папараці. Белла знову одягла сміливе вбрання з відвертим декольте і не рівним подолом. Доповнили вбрання моделі біла сорочка і оверсайз жакет рожевого відтінку.

Також на ній були блакитні штани Givenchy, кросівки, а на плечі висіла червона сумка. Взагалі образ у дівчини знову був у стилі нульових. Белла навіть волосся зібрала крабиками.

Белла Хахід / Getty Images

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Белла Хадід в об'єктивах папараці (22 фото)

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