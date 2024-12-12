Знову одягла все чорне і розпустила довге волосся: Анджеліну Джолі помітили у Парижі

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі знову прибула до Європи — у середу, 11 грудня, її помітили у Парижі. Зірка виходила з готелю у центрі міста, де її й помітили папараці. Акторку на вулиці зустрічали шанувальники, тому вона не змогла відмовити їм в автографі.

Наступного дня Анджеліна знову опинилася під прицілом фотографів, але вже із сином Паксом. Вона мала невимушений і стильий вигляд, хоч і знову була одягнена у все чорне.

На ній було довге пальто із золотими ґудзиками, чорна сукня, а на плечі висіла коричнева сумка.

Анджеліна Джолі / Фото: Getty Images

Також Джолі взула взуття на величезній платформі від Céline. Схоже, що вона нарешті змогла знайти зручну пару взуття, адже нещодавно зламала палець на нозі і прийшла на шоу босоніж. Пояснила Анджеліна тоді своє рішення тим, що не могла знайти те, в чому їй було б зручно.

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

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