Знову перша: дівчина Леонардо Ді Капріо на показі Chanel у Парижі

26-річній італійській моделі та коханій актора Леонардо Ді Капріо – Вітторії Черетті – випала честь відкривати показ Chanel на Паризькому тижні моди. Бренд презентував колекцію прет-а-порте на сезон осінь-зима 2025-2026.

Традиційно шоу відбулося у величному Grand Palais, а моделі демонстрували на подіумі вбрання з твіду різних відтінків, що від дня заснування бренду Коко Шанель є візитною карткою марки.

Показ Chanel осінь-зима 2025-2026 / Фото: Associated Press

Вітторія вийшла на подіум у чорній твідовій сукні з прозорим подолом. Постійна співпраця з Chanel підтверджує її статус однієї із провідних моделей в індустрії моди.

Зазначимо, про роман Черетті з відомим актором стало відомо наприкінці літа 2023-го, але ні вона, ні Леонардо не підтверджують чуток про їхній зв'язок.

instagram.com/vittoria

Раніше, нагадаємо, дівчина Леонардо Ді Капріо вийшла у світ у сукні з мереживом та шубі.

Читайте також: