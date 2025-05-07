Знову показала вагітний живіт: Ріанна, одягнена в чорний лук, з'явилася на афтепаті Met Gala

Ріанна / © Getty Images

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На Met Gala 2025, яке було присвячене стилю темношкірих денді та чоловічій моді минулих століть, Ріанна стала королевою вечора, оскільки всі говорили лише про неї. Співачка вийшла на килимову доріжку Метрополітен-музею в образі і заявила без слів, що вагітна третьою дитиною. Можливо, втілиться мрія Ріанни та її коханого A$AP Rocky і у них народиться дівчинка, проте стать дитини зірки не оголосили. Нині пара вже виховує двох синів.

Ріанна / © Associated Press

Але тепер, коли всі знають про те, що в сім’ї скоро буде поповнення, Ріанна більше не ховає живіт. Співачка відвідала афтерпаті Met Gala у чорному вбранні від Ann Demeulemeester, яке було створено спеціально для неї. Образ включав спідницю, топ та жакет. Також Ріанна доповнила вбрання головним убором із мереживом та мереживним взуттям.

Ріанна / © Getty Images

Але це не єдиний лук, який вона продемонструвала. Також Ріанну помітили біля готелю Carlyle перед галавечором. Суперзірка носила вбрання від Miu Miu сірого кольору з колекції осінь-зима 2025, а також капелюшок. У руці вона тримала шубу.

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Ріанна / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Getty Images © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press