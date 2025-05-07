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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
1 хв

Знову показала вагітний живіт: Ріанна, одягнена в чорний лук, з'явилася на афтепаті Met Gala

Незабаром співачка стане мамою трьох дітей. Після заходу у Нью-Йорку вона з гордістю показує свій живіт.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

На Met Gala 2025, яке було присвячене стилю темношкірих денді та чоловічій моді минулих століть, Ріанна стала королевою вечора, оскільки всі говорили лише про неї. Співачка вийшла на килимову доріжку Метрополітен-музею в образі і заявила без слів, що вагітна третьою дитиною. Можливо, втілиться мрія Ріанни та її коханого A$AP Rocky і у них народиться дівчинка, проте стать дитини зірки не оголосили. Нині пара вже виховує двох синів.

Ріанна / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Але тепер, коли всі знають про те, що в сім’ї скоро буде поповнення, Ріанна більше не ховає живіт. Співачка відвідала афтерпаті Met Gala у чорному вбранні від Ann Demeulemeester, яке було створено спеціально для неї. Образ включав спідницю, топ та жакет. Також Ріанна доповнила вбрання головним убором із мереживом та мереживним взуттям.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Але це не єдиний лук, який вона продемонструвала. Також Ріанну помітили біля готелю Carlyle перед галавечором. Суперзірка носила вбрання від Miu Miu сірого кольору з колекції осінь-зима 2025, а також капелюшок. У руці вона тримала шубу.

Ріанна / © Associated Press

Ріанна / © Associated Press

Энн Хэтэуэй_2 / © Associated Press

© Associated Press

Мадонна_3 / © Associated Press

© Associated Press

Дайана Росс / © Getty Images

© Getty Images

Ріанна_1 / © Associated Press

© Associated Press

Шакира_2 / © Associated Press

© Associated Press

Карли Клосс_3 / © Associated Press

© Associated Press

Кім Кардашян_4 / © Associated Press

© Associated Press

Лиса _4 / © Associated Press

© Associated Press

Памела Андерсон _1 / © Associated Press

© Associated Press

Холли Берри_2 / © Associated Press

© Associated Press

Деми Мур_4 / © Associated Press

© Associated Press

Эшли Грэм_4 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_10 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_18 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_8 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_14 / © Associated Press

© Associated Press

Звезды в белом на Met Gala 2025_17 / © Associated Press

© Associated Press

Дженна Ортега_1 / © Associated Press

© Associated Press

София Ричи_1 / © Associated Press

© Associated Press

Приянка Чопра и Ник Джонас _1 / © Associated Press

© Associated Press

Сідні Свіні_5 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Бибер_2 / © Associated Press

© Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
173
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