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- Шоу-бізнес
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Знову показала живіт: Олівія Вайлд вийшла у світ в оригінальній чорній сукні
Акторка активно зайнята промоцією свого нового фільму.
Олівія Вайлд, відома багатьом за серіалом «Доктор Гаус», відвідала презентацію фільму «Сусіди зверху», у якому не лише зіграла, а й стала його режисеркою.
Вона з’явилася на заході в чорній сукні Saint Laurent з шовкової тафти, яка мала креативний дизайн, адже її рукави були в так званому стилі «бараняча» нога, а спідниця мала кілька шарів і шлейф. Головною особливістю вбрання було оригінально оформлене декольте зі складкою тканини та виріз на животі, який його оголював.
Яскравим акцентом луку стали прикраси в образі зірки, адже вона доповнила його креативними сережками з зеленими квітами.
Раніше Вайлд продемонструвала живіт, коли з’явилася на гламурному світському заході у вбранні від бренду Ashlyn з колекції весна-літо 2026, яке включало білий топ на тонких бретельках з факрутної тканини, а також чорну спідницю до підлоги.