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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

Знову показала живіт: Олівія Вайлд вийшла у світ в оригінальній чорній сукні

Акторка активно зайнята промоцією свого нового фільму.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд, відома багатьом за серіалом «Доктор Гаус», відвідала презентацію фільму «Сусіди зверху», у якому не лише зіграла, а й стала його режисеркою.

Вона з’явилася на заході в чорній сукні Saint Laurent з шовкової тафти, яка мала креативний дизайн, адже її рукави були в так званому стилі «бараняча» нога, а спідниця мала кілька шарів і шлейф. Головною особливістю вбрання було оригінально оформлене декольте зі складкою тканини та виріз на животі, який його оголював.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Яскравим акцентом луку стали прикраси в образі зірки, адже вона доповнила його креативними сережками з зеленими квітами.

Олівія Вайлд / © Getty Images

Олівія Вайлд / © Getty Images

Раніше Вайлд продемонструвала живіт, коли з’явилася на гламурному світському заході у вбранні від бренду Ashlyn з колекції весна-літо 2026, яке включало білий топ на тонких бретельках з факрутної тканини, а також чорну спідницю до підлоги.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
78
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