Знову позують разом: Гайді Клум зі своєю догькою Лені знялися в рекламі спідньої білизни

Мати та донька не вперше знімаються разом у фотосесіях.

51-річна німецька модель та суддя шоу America's Got Talent – Гайді Клум – у компанії своєї 20-річної доньки, теж моделі, Лені стали головними зірками нової промокампанії бренду спідньої білизни Intimissimi.

На знімках вони позують у мереживних комплектах з нової осінньо-зимової колекції. Гайді одягла білизну винного відтінку, а Лені — молочну з чорним мереживом.

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Мама із донькою стали обличчями бренду кілька років тому. Минулого року вони з'явилися у різдвяній промокампанії, для якої приміряли червоні комплекти та піжами.

Нагадаємо, раніше Гайді Клум показала відео з примірки свого костюма на Геловін. Модель по праву вважається королевою Дня всіх святих, адже славиться своїми екстравагантними образами та вже понад 20 років організовує грандіозні вечірки на честь цього свята. Цікаво, який костюм німкеня вибере для майбутнього свята.

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