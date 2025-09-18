ТСН у соціальних мережах

Знову приміряла ангельські крила Victoria’s Secret: супермодель Адріана Ліма позувала в спідній білизні та панчохах

Відомий бренд вже на повну готується до свого майбутнього шоу, яке відбудеться 15 жовтня в Нью-Йорку.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Адріана Ліма

Адріана Ліма / © Getty Images

Незабаром знову відбудеться легендарне шоу бренду Victoria’s Secret. І стали відомі перші імена моделей, які одягнуть ангельські крила і вийдуть на подіум цього року. Це вже відомі «ангели» — Адріана Ліма, Лілі Олдрідж, Джоан Смоллс, а також нові обличчя — Анок Яй, модель plus-size Юмі Ну та трансгендерна модель Алекс Консані.

На своїй сторінці в Instagram бренд показав, як 44-річна бразильська супермодель і «ангел» Victoria’s Secret Адріана Ліма брала участь у зніманнях фото- і відео анонсу майбутнього шоу.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

Адріана Ліма

На традиційному для бренду рожевому тлі бразилійка позувала в чорному комплекті спідньої білизни, розшитого стразами, в чорних панчохах і туфлях. Образ моделі завершували величезні білі ангельські крила.

Адріана Ліма

Адріана Ліма

«Крила розправлені, впевненості — хоч відбавляй. Ніхто не робить це так, як Адріана Ліма», — свідчить підпис під фото.

Нагадаємо, 2024 року показ Victoria’s Secret повернувся після шестирічної перерви з новим баченням після критики через недостатню інклюзивність.

Адріана Ліма на показі Victoria’s Secret 2024 / © Associated Press

Адріана Ліма на показі Victoria’s Secret 2024 / © Associated Press

