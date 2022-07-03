Знову разом: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек сходили разом у салон з елітними автомобілями

Знову разом: Дженніфер Лопес та Бен Аффлек сходили разом у салон з елітними автомобілями

Після оголошення про заручини пара буквально нерозлучна і, схоже, обирає собі новий автомобіль.

Суперзірка Дженніфер Лопес та її наречений актор Бен Аффлек потрапили під приціл папараці у Беверлі-Гіллз. Пара у суботу відвідала магазин люксових автомобілів Rolls-Royce Motor Cars, ймовірно, обиравши собі нове сімейне авто.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Для виходу обидва вибрали дуже лаконічні та досить прості на перший погляд луки. Наприклад, на Дженніфер була біла кофта з глибоким декольте, широкі легкі джинси та кросівки. Образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами, макіяжем та однією зі своїх улюблених сумок від Dior.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Бен одягнув чорні джинси, футболку, кросівки та світлий піджак. З Дженніфер вони оглянули машини, а потім тримаючись за руки вийшли з салону і сіли до чорної Tesla Аффлека.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

Машини пара обирала після того, як 10-річний син Бена Семюель влаштував ДТП сівши за кермо Lamborghini. Батько дозволив хлопчику сісти за кермо, коли двигун автомобіля працював і той, увімкнувши задній хід, стукнув BMW, що стояло позаду.

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