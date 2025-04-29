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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
320
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1 хв

Знову разом: Гайді Клум і її 20-річна донька Лені позували в нижній білизні

Моделі знялися в новій рекламі відомого бренду білизни.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Гайді та Лені Клум/instagram.com/heidiklum

Гайді та Лені Клум/instagram.com/heidiklum

51-річна німецька модель та суддя шоу America’s Got Talent — Гайді Клум — та її донька — 20-річна Лені Клум — з’явилися на нових знімках промокампанії бренду Intimissimi, з яким вони вже давно співпрацюють.

Гайді приміряла комплект білизни з пуш-апом кольору шампанського, а Лені — чорний безшовний.

instagram.com/heidiklum

instagram.com/heidiklum

«Ще один рік із Intimissimi. Цього разу у базовій колекції з шовку та мікрофібри: мінімалістично, елегантно та суперзручно», — написала Гайді під фото.

instagram.com/heidiklum

instagram.com/heidiklum

instagram.com/leniklum

instagram.com/leniklum

Зазначимо, мама з донькою стали обличчями бренду декілька років тому. Минулого року вони з’явилися у різдвяній промокампанії, для якої приміряли червоні комплекти та піжами.

Нагадаємо, Гайді Клум — багатодітна мама, у неї четверо дітей — дві доньки та двоє синів. Усі діти народилися у шлюбі зірки зі співаком Силом. Хоча для старшої доньки Лені він і не є біологічним батьком, проте Гайді почала зустрічатися з артистом, вже будучи вагітною від бізнесмена Флавіо Бріаторе. Донька Лені та старший 19-річний син Генрі пішли стопами мами і стали моделями. Нещодавно хлопець дебютував на подіумі у Парижі. Він брав участь у показі кутюрної колекції Lena Erziak весна-літо 2025 року.

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