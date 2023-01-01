Знову разом: Ромео Бекхем та Міа Ріган помирилися і зустрічали Новий рік, як пара

Новий 2023-й Ромео Бекхем зустрічав зі своєю дівчиною Мією Ріган. Схоже, пара після розставання про яке говорили влітку, відновила свої стосунки.

Середній син Девіда та Вікторії Бекхемів опублікував у Мережі знімок, де заскочений з моделлю Мією Ріган в обіймах. У підписі він привітав своїх шанувальників та підписників з Новим роком.

"З новим роком, люблю вас усіх хх", — написав у підписі Ромео.

20-річний хлопець одягнений у костюм і взутий у руді туфлі-оксфорди. А його дівчина Міа одягнена в кофту, що обтискає фігуру, з розрізами на рукавах, спідницю кольору бордо з цікавим декором і грубі черевики на платформі. А на шиї у дівчини чорний чокер із квіткою. Укладання з мокрим ефектом та макіяж на обличчі завершували образ Мії.

Нагадаємо, у липні 2022-го ми писали, що Ромео Бекхем і Міа Ріган розірвали свої трирічні стосунки після того, як напруга цих самих стосунків на відстані позначилася на молодій парі. Але тепер, схоже, все інакше.

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