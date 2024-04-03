Знову разом: закохані Дженніфер Лопес та Бен Аффлек з'явилися на публіці

Подружжя Дженніфер Лопес і Бен Аффлек знову опинилися під прицілом папараці в Нью-Йорку, де зараз проводять час із сім'єю. Пару помітили, коли вони виходили з розкішного будинку в одному з найпрестижніших районів міста. Згідно з виданням Daily Mail, пара підшукує собі будинок у Нью-Йорку і тому ходила дивитися цей.

На Лопес того дня було довге чорне оверсайз пальто, яке вона поєднала з теплою водолазкою в смужку, широкими джинсами, а також світлим взуттям на підборах, окулярами від Le Specs, своєю улюбленою сумкою Birkin від Hermes із фактурної шкіри, яка повторювала малюнок шкіри крокодила. Волосся артистка зібрала у високий пучок, а також зробила макіяж.

Аффлек же поєднав завужені джинси, футболку з логотипом гурту Nirvana, а також картату сорочку та куртку. На очах у нього були сонцезахисні окуляри. Актор, як і раніше, був без бороди.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

Пізніше вони знову потрапили під приціл фотографів, але вже дорогою до ресторану. Подружжя трималося за руки.

Дженіфер Лопес / Фото: Getty Images

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