Знову разом: Зендея та Том Голланд сходили на хокей із друзями

Знову разом: Зендея та Том Голланд сходили на хокей із друзями

Молоді кінозірки підігрівають інтерес до свого роману, часто з'являючись на публіці.

Актори Том Голланд та Зендея проводять зараз разом час у Нью-Йорку. Два дні тому пару сфотографували на кінопоказ, а вчора вони сходили на хокей з друзями, який відбувся на арені Медісон-Сквер-Гарден.

Том був одягнений у чорні джинси, бордову худі і куртку від Prada.

Том Голланд / Getty Images

А ось Зендея хоч і намагалася сховатися від фотографів, але все ж теж потрапила під їхній приціл. Дівчина була одягнена в білий светр та довгу спідницю. Вбрання акторка поєднала з чорними черевиками та пальтом смарагдового кольору.

Зендея / Getty Images

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