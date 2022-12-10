Знову щось новеньке: Марго Роббі одягла мінісукню та платформи на галаконцерт

Новий образ вона одягла для галаконцерту The Hollywood Reporter's Women in Entertainment Gala, який выдбувався у Лос-Анджелесі.

Буквально кілька тижнів тому шанувальники акторки Марго Роббі були дуже здивовані метаморфозами у її стилі, адже вперше за кілька років вона почала одягати на заходи щось окрім Chanel. З цим брендом зірка мала контракт, згідно з яким повинна з'являтися на публіці винятково у чечах від їхнього бренду.

Однак у останні місяці явно щось трапилося, можливо, контракт закінчився, або став спрощенішим, адже окрім французької марки дівчина почала одягати й інші бренди.

Бачити Марго в чомусь окрім твіду та досить нудних суконь тепер можна часто. Нещодавно вона з'явилася на заході в приголомшливій сукні від Bottega Veneta, а днями здивувала ніжно-кремовою мінісукнею від Gucci з круїзної колекції 2023 року.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

Сукня була виконана у вінтажному дизайні, мала довгі рукави та високу горловину. На спідниці у вбрання були рюші та драпування. Доповнила вона лук босоніжками на високих підборах та платформах, теж від Gucci.

Марго Роббі / Фото: Associated Press

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