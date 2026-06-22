Знову скопіювала лук Різ Візерспун: 25-річна акторка прийшла на захід в особливій сукні

Лексі Майнтрі / © Associated Press

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25-річна дівчина зараз активно приймає участь у промокапаніях, зокрема фотосесіях, інтерв’ю та презентаціях цього проєкту.

Під час фотосесії у Нью-Йорку вона вийшла на публіку у блискучій сукні від Dolce&Gabbana на тонких бретельках, яка була повністю розшита лелітками та прикрашена сріблястим паском-ланцюжком.

Лексі Майнтрі / © Associated Press

Образ красуня доповнила гламурними мюлями та кольє від Tiffany & Co.

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Цей образ особливим тим, що точно у такій же сукні, але блакитній, з’являлася у фільмі «Білявка в законі» Різ Візерспун. Стилістка Лексі поділилася серією фотографій, де також показала деталі образу акторки і лук Різ, яким надихалася.

Також захід відвідала і Різ і сфотографувалася з дівчиною. Голлівудська суперзірка обрала рожеву сукню від Prada.

Лексі Майнтрі і Різ Візерспун / © Associated Press

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