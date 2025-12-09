ТСН у соціальних мережах

Знову спільна поява: Кейт Вінслет вийшла у світ із 21-річним сином Джо

Зірка «Титаніка» Кейт Вінслет відвідала спеціальний показ фільму «Прощавай, Джун», що став її режисерським дебютом. Сценарій до цієї картини написав син Кейт — 21-річний Джо Андерс.

Кейт Вінслет з сином

Кейт Вінслет з сином / © Associated Press

Захід відбувся у Нью-Йорку і мама з сином на ньому позували обійнявшись. Кейт одягла елегантну чорну вечірню сукню з драпіруванням, глибоким декольте та рукавами-флаттер. Образ акторка також доповнила лаконічною зачіскою з локонами, макіяжем та золотими прикрасами. Син Кейт був у картатому костюмі, кросівках та білій сорочці.

Кейт Вінслет з сином у Нью-Йорку / © Associated Press

Кейт Вінслет з сином у Нью-Йорку / © Associated Press

За останній місяць це вже другий спільний вихід Кейт з сином. Минулого тидня вони також відвідали прем’єру спільного фільму у Лондоні і вийшли разом на червону доріжку.

Кейт Вінслет з сином у Лондоні / © Associated Press

Кейт Вінслет з сином у Лондоні / © Associated Press

Але не тільки Джо вирішив реалізувати себе у кіноіндустрії, а й дочка Кейт. Старшу дитину акторки звати Міа Тріплтон і вона вже досягла значних успіхів у роботі та знімається не лише у кіно, але й у серіалах. Нещодавно Міа навіть отримала нагороду «Акторка-прорив».

