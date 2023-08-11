Знову спокушає: британська модель у леопардовому бікіні похизувалася сексуальним бюстом

Меган Бартон Генсон обожнює ділитися з фоловерами своїми знімками у купальниках.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Меган Бартон Генсон показала в Instagram спокусливий пляжний аутфіт.

Красуня позувала у леопардовому бікіні із зав'язками на плавках і рюшами на ліфі. Генсон продемонструвала струнку фігуру і пишний сексуальний бюст.

Меган Бартон Генсон/Instagram

Меган розпустила волосся, зробила макіяж із ніжно-рожевою помадою, французький манікюр і прикрасила руку браслетами.

Нагадаємо, раніше Меган Бартон Генсон похизувалася спокусливими формами у помаранчевому купальнику з блакитною облямівкою і металевою фурнітурою з перлами.

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