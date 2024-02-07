Знову спокушає: британська телезірка у мереживній білизні похизувалася сексуальними формами

Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі світлини.

Знаменитість спокусливо позувала у спальні на ліжку. Вона була одягнена у чорному мереживну білизну, пояс із підтяжками і чорні панчохи. Феррі похизувалася на камеру сексуальними формами.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя уклала волосся у локони, зробила макіяж із пишними накладними віями і завершила лук сережками-кільцями.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Нагадаємо, а британська модель Арабелла Чі у помаранчевому бікіні спокусливо позувала у басейні.

Читайте також: