Знову спокушає: британська телезірка у мереживній білизні похизувалася сексуальними формами

Глоя Феррі поділилася з фоловерами порцією відвертих знімків.
Британська телезірка Глоя Феррі опублікувала в Instagram нові гарячі світлини.
Знаменитість спокусливо позувала у спальні на ліжку. Вона була одягнена у чорному мереживну білизну, пояс із підтяжками і чорні панчохи. Феррі похизувалася на камеру сексуальними формами.
Глоя уклала волосся у локони, зробила макіяж із пишними накладними віями і завершила лук сережками-кільцями.
Нагадаємо, а британська модель Арабелла Чі у помаранчевому бікіні спокусливо позувала у басейні.
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