- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 134
- Час на прочитання
- 1 хв
Знову спокушає: британська модель у чорному бікіні похизувалася пишними грудьми
Джессіка Гейл обожнює фотографуватися у купальниках і тішити цими знімками підписників у соцмережі.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку.
Білявка приймала сонячні ванни на шезлонгу біля басейну і, звичайно ж, вирішила створити контент для своїх фоловерів.
Перед фотокамерою білявка спокусливо позувала у чорному бікіні на завʼязках, ліф якого чудово підкреслив її пишні спокусливі груди. Вона також продемонструвала свою струнку фігуру.
У Гейл було розпущене волосся, нарощенні довгі вії і глянцевий блиск на губах.
Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у відвертому темно-карамельному костюмі влаштувала собі фотосесію. Дівчина продемонструвала гарну фігуру.