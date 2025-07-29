Знову спокушає: британська модель у чорному бікіні похизувалася пишними грудьми

Джессіка Гейл

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Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram пікантні світлини з відпочинку.

Джессіка Гейл

Білявка приймала сонячні ванни на шезлонгу біля басейну і, звичайно ж, вирішила створити контент для своїх фоловерів.

Джессіка Гейл

Перед фотокамерою білявка спокусливо позувала у чорному бікіні на завʼязках, ліф якого чудово підкреслив її пишні спокусливі груди. Вона також продемонструвала свою струнку фігуру.

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Джессіка Гейл

У Гейл було розпущене волосся, нарощенні довгі вії і глянцевий блиск на губах.

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл у відвертому темно-карамельному костюмі влаштувала собі фотосесію. Дівчина продемонструвала гарну фігуру.