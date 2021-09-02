Знову спокушає: Демі Роуз показала світлину без бюстгальтера

26-річна британська модель обожнює зніматися у провокаційних луках.

Демі Роуз потішила фоловерів новою відвертою фотографією в Instagram з відпочинку на Ібіці.

На ній модель спокусливо позує на терасі в самих коричневих плавках з високою талією.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Оголені груди Демі прикрила руками. На шиї у неї висіло масивне намисто

"Злови мене, якщо зможеш... Працюю над своєю засмагою..." — написала Роуз під фото.

Ще модель похизувалася сексуальним аутфітом у перловому суцільному купальнику з цікавою і відвертою зоною декольте, яка підкреслила її пишний бюст.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Демі сфотографувалася у білому пеньюарі, який підкреслив її пишне декольте, і стрингах.

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