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- Шоу-бізнес
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Знову спокушає: ефектна модель-білявка у бікіні продемонструвала пружні сідниці
Манекенниця Лаура Селія потішила підписників у соцмережі новим пікантним знімком зі своєї відпустки.
Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку в Італії.
Цього разу білявка позувала на балконі перед фотокамерою у білому бікіні з чорним декором на ліфі. Красуня похизувалася стрункою фігурою і пружними спокусливими сідницями.
У Селія була, як завжди, об’ємна зачіска з локонами і макіяж із пишними нарощеними віями.
Нагадаємо, раніше Лаура Селія продемонструвала підтягнуте тіло у блакитному купальнику.