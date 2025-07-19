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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
401
Час на прочитання
1 хв

Знову спокушає: ефектна модель-білявка у бікіні продемонструвала пружні сідниці

Манекенниця Лаура Селія потішила підписників у соцмережі новим пікантним знімком зі своєї відпустки.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Лаура Селія

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram нове фото з відпочинку в Італії.

Цього разу білявка позувала на балконі перед фотокамерою у білому бікіні з чорним декором на ліфі. Красуня похизувалася стрункою фігурою і пружними спокусливими сідницями.

Лаура Селія

Лаура Селія

У Селія була, як завжди, об’ємна зачіска з локонами і макіяж із пишними нарощеними віями.

Нагадаємо, раніше Лаура Селія продемонструвала підтягнуте тіло у блакитному купальнику.

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